Brandweer redt vier personen uit woningbrand in Bornem

In Bornem zijn in de nacht van zondag op maandag vier personen gewond geraakt bij een woningbrand in het dorpje Mariekerke. Dat zegt de Hulpverleningszone Rivierenland. De brandweer was snel ter plaatse en kon de vier slachtoffers tijdig uit de woning halen. De brand ontstond in de woonkamer van het pand en zorgde vervolgens voor rookontwikkeling op de eerste verdieping. Een van de bewoners trachtte het vuur zelf te blussen, maar raakte daarbij bevangen door de rook. Ook de andere drie bewoners, onder wie twee kinderen, werden door de brandweer naar buiten gebracht. Drie slachtoffers werden overgebracht naar het ziekenhuis van Dendermonde, één naar het gespecialiseerde Stuivenbergziekenhuis in Antwerpen.

bron: Belga