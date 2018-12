Aanhouding voormalig Nissan-topman Ghosn opnieuw verlengd

Een rechter in Tokio heeft maandag beslist om de aanhouding van de vroegere topman van Nissan, Carlos Ghosn, opnieuw te verlengen met tien dagen, tot 11 januari. Dat berichten Japanse media. De rechter ging in op de vraag van de procureur voor extra tijd om de nieuwe aanklacht tegen Ghosn te onderzoeken.

De 64-jarige Ghosn, die ook topman van de Franse autobouwer Renault is, werd op 19 november opgepakt en op 10 december aangeklaagd wegens financiële malversaties. De in Brazilië geboren Frans-Libanese zakenman zou tussen 2011 en 2015 maar de helft van zijn inkomsten hebben aangegeven. Onlangs kwam daar nog een aanklacht bij: schenden van het vertrouwen met verzwarende omstandigheden. Zijn aanhouding liep tot 1 januari, maar wordt nu met tien dagen verlengd.

Ghosn werd na het uitbarsten van de affaire opzijgeschoven als voorzitter van Nissan en Mitsubishi.

bron: Belga