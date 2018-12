Ter hoogte van Duffel is het treinverkeer tussen Antwerpen en Brussel zondagavond in beide richtingen hervat na een onderbreking van zowat twee uur. Dat meldt Infrabel. Iets voor 19 uur was er een melding van een persoonsaanrijding. Een zoekactie heeft geen lichaam opgeleverd, mogelijk is er dus toch niemand aangereden.

bron: Belga