Benalla gebruikte diplomatieke paspoorten “uit gemak”

Alexandre Benalla, de in opspraak geraakte ex-medewerker van de Franse president Emmanuel Macron, maakte “uit gemak” de voorbije weken nog altijd gebruik van zijn diplomatieke paspoorten. Hij is van plan die paspoorten “in de komende dagen” terug in te leveren, zei hij aan het Journal du Dimanche. Bij het parket van Parijs is zaterdag een onderzoek geopend. “Ik ben misschien onterecht die paspoorten blijven gebruiken”, meent Benalla. “Maar ik heb dat enkel uit gemak gedaan, om makkelijker langs luchthavens te kunnen passeren. In geen enkel geval heb ik ze voor mijn zaken gebruikt. Ik zie trouwens niet in waartoe die paspoorten zouden hebben kunnen dienen.”

Nog volgens Benalla heeft hij die paspoorten eind augustus terugbezorgd aan het Elysée, maar werden ze, samen met andere persoonlijke items, begin oktober teruggegeven door een “medewerker van de president” tijdens een onderhoud op het presidentieel paleis. Hij zegt daarom geen reden gezien te hebben de paspoorten niet te gebruiken.







De oud-medewerker van Macron meent dat de polemiek “compleet disproportioneel” is. Zaterdag maakte de Parijse procureur bekend dat hij een vooronderzoek opent, voor onder meer misbruik van vertrouwen.

Bron: Belga