Regering in beroep tegen uitspraak over repatriëren kinderen van IS-moeders

De federale regering zal in beroep gaan tegen de uitspraak van de Brusselse kortgedingrechter die besliste dat zes kinderen van IS-strijdsters naar België gerepatrieerd moeten worden. Dat heeft minister van Asiel en Migratie Maggie De Block (Open Vld) aangekondigd in VTM NIEUWS.

De Block wil wel bekijken wat ons land voor de kinderen kan doen. De Brusselse kortgedingrechter besliste woensdag dat de zes kinderen van IS-strijdsters Tatiana Wielandt (26) en Bouchra Abouallal (25) uit Borgerhout naar België gerepatrieerd moeten worden. De moeders zitten met hun kinderen in het Koerdische kamp Al-Hol. “De regering zal in beroep gaan” tegen die uitspraak, kondigde De Block nu aan. Formeel moet die beslissing wel nog genomen worden. Dat is voor “de volgende dagen”, aldus de minister.

Risico’s







Tegelijk wil De Block bekijken “wat we voor die kinderen kunnen doen”. Zij kozen er immers niet voor om in dergelijke omstandigheden geboren te worden, argumenteert ze. “De moeders, dat is natuurlijk een andere zaak. Zij zijn hier veroordeeld, hebben actief meegewerkt aan het voorbereiden van terroristische aanslagen. Daar zullen we goed de risico’s moeten inschatten en toch niet gewillig zijn.”