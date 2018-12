WTA Brisbane – Elise Mertens treft Kiki Bertens

Elise Mertens (WTA 12) neemt het in de eerste ronde van het WTA-toernooi in het Australische Brisbane (hard/1 miljoen dollar) op tegen de Nederlandse Kiki Bertens (WTA 9). De 23-jarige Limburgse speelde al twee keer eerder tegen de 27-jarige Bertens. In 2017 won ze zowel in Hobart als New Haven van de Nederlandse.

Als Mertens de als zesde geplaatste Bertens uitschakelt, botst ze in de tweede ronde (1/8e finales) op de Kroatische Donna Vekic (WTA 34) of de Slovaakse Magdalena Rybarikova (WTA 48).

Elise Mertens is de enige Belgische op de hoofdtabel. Yanina Wickmayer (WTA 122) sneuvelde in de eerste kwalificatieronde.

