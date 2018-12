WTA Auckland – Ysaline Bonaventure stoot door in kwalificaties

Ysaline Bonaventure (WTA 146) is het nieuwe tennisseizoen gestart met een overwinning. Op het WTA-toernooi in het Nieuw-Zeelandse Auckland (hard/250.000 dollar) bereikte ze zaterdag de tweede kwalificatieronde. Het derde reekshoofd versloeg de Canadese Katherine Sebov (WTA 205) in drie sets. Het werd 6-4, 4-6 en 6-3 na 1 uur en 53 minuten.

In de tweede van drie voorrondes staat Bonaventure tegenover de Braziliaanse Beatriz Haddad Maia (WTA 185).

Kirsten Flipkens (WTA 47) en Alison Van Uytvanck (WTA 49) staan rechtstreeks op de hoofdtabel van het ASB Classic. Flipkens, het zevende reekshoofd, neemt het in de eerste ronde op tegen de Amerikaanse Sachia Vickery (WTA 101). Het wordt hun eerste onderlinge duel. Van Uytvanck is het achtste reekshoofd. Zij mag tegen een qualifier openen.

