Wagens in brand gestoken voor gebouw van Franse krant Le Parisien

Onbekenden hebben zaterdagavond in Parijs enkele voertuigen in brand gestoken voor de gebouwen van de Franse krant Le Parisien. Het is niet duidelijk of actievoerders van de gele hesjes de daders zijn. Dat melden de Franse ordediensten. Het vuur ontstond aan één wagen en breidde snel uit. In totaal zeven wagens en één motor brandden uit. De brandweer kan nog niet zeggen of de wagen per ongeluk of met opzet in brand vloog. De spuitgasten hadden de brand om 20.30 uur onder controle.

De politie kan zaterdagavond nog niet zeggen of de brand gelinkt is aan de acties van de gele hesjes. Het was zaterdag het zevende weekend dat de gele hesjes demonstreerden in heel Frankrijk, en ook in de Franse hoofdstad. Her en der kwam het tot incidenten en sommige actievoerders hadden het ook gemunt op enkele Franse media. Ze protesteerden onder meer bij tv-zenders BFMTV en France Télévisions. Ze beschuldigden de journalisten ervan dat ze “meeheulen” met de regering en fout verslag uitbrengen van hun acties.

Ook Stéphane Albouy, directeur van de redactie van Le Parisien, kan nog niet bevestigen of actievoerders van de gele hesjes betrokken waren bij de brand. Hij riep iedereen op om geen “haastige conclusies” te trekken.

Bron: Belga