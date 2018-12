Schoorvoetend begin van zevende actieweekend

Het zevende actieweekend van de gele hesjes is in Frankrijk kalm begonnen. In onder meer Parijs, Marseille, Lyon, Toulouse en Bordeaux worden gele hesjes verwacht. Het vorige weekend bleef de opkomst in verschillende Franse steden beperkt, en ook voor het zevende weekend, tussen Kerst en Nieuw, lijkt dat het geval te zijn. Over heel Frankrijk kwamen vorige zaterdag minder dan 40.000 gele hesjes op straat, tegenover 66.000 een week eerder en 282.000 op de eerste zaterdag, 17 november. Voor een deel van de beweging heeft die lagere opkomst alles te maken met de feestdagen, en zullen de acties in januari weer een grote opkomst kennen.

In Marseille kwamen vandaag een paar honderd mensen opdagen voor de eerste actie van vandaag in een grote stad. Volgens Priscilla Ludosky, een van de boegbeelden van het brandstofprotest, volstaan de antwoorden van de Franse regering niet. Ludosky meent ook dat de protesten in 2019 zullen doorgaan.







In andere Franse steden werd niet op voorhand bekendgemaakt waar betoogd zou worden, om de ordediensten te verrassen.

Buiten de grote steden lijken de acties weg te kwijnen.

Bron: Belga