Mikaela Shiffrin zet zegereeks in slalom verder

Mikaela Shiffrin blijft dit seizoen ongeslagen in de wereldbeker slalom. De Amerikaanse vedette won vandaag ook de vierde manche in het Oostenrijkse Semmering. Shiffrin totaliseerde na twee runs een tijd van 1:42.99. Daarmee was de drievoudig wereldkampioene in de slalom 29 honderdsten sneller dan Petra Vlhova, die net als in de drie vorige slaloms als tweede eindigde. Gisteren won de Slovaakse in Semmering de reuzenslalom.

De Zwitserse Wendy Holdener vervolledigde het podium op 38 honderdsten van Shiffrin.







Voor de 23-jarige Shiffrin was het de achtste wereldbekerzege van het seizoen, de 51e uit haar carrière. In 2018 heeft ze vijftien wereldbekerraces gewonnen, een absoluut record in één jaar. Ze verstevigde meteen ook haar leidersplaats in de algemene wereldbeker, die nu vijftien wedstrijden ver is.

Bron: Belga