Luchtverkeer in Hannover lag lange tijd stil nadat auto op tarmac reed

De luchthaven van Hannover heeft zaterdag enkele uren gedeeltelijk plat gelegen nadat een man met zijn auto tot op de tarmac was gereden. Een groot deel van het luchtverkeer lag stil. Intussen hernemen de vluchten opnieuw. De man had geen terroristische motieven maar was onder invloed van drugs. Het incident vond zaterdag plaats om 15.40 uur. Een man reed met zijn wagen door een wegversperring van de luchthaven van Hannover, een stad in het noorden van Duitsland, en reed verder tot op de tarmac.

De politie pakte de man op en doorzocht zijn wagen met Poolse nummerplaat. In de wagen werden geen wapens gevonden, maar een drugstest voor cocaïne en amfetamines bleek positief. De man werd opgesloten.

Een deel van de terminal A werd stilgelegd en enkele vluchten liepen vertraging op. De twee andere terminals bleven open. Een twintig vluchten met bestemming Hannover werden omgeleid naar andere luchthavens.

De problemen waren zaterdag rond 20 uur van de baan en alle luchtverkeer kon hernemen.

Bron: Belga