Groot-Brittannië en Australië beginnen met winst aan toernooi

Groot-Brittannië en gastland Australië hebben de Hopman Cup tennis in Perth vandaag ingezet met een overwinning. De Britten openden het gemengde landentoernooi in groep B met een 2-1 zege tegen Griekenland. Cameron Norrie (ATP 91) verraste in de eerste partij Stefanos Tsitsipas (ATP 15) met 7-6 (10/8) en 6-4. Aansluitend maakte Maria Sakkari (WTA 41) voor de Grieken gelijk door met 6-0, 4-6 en 6-2 te winnen van Katie Boulter (WTA 97). In het afsluitende dubbel trokken Norrie en Boulter aan het langste eind met 4-3 (5/0), 3-4 (2/5) en 4-3 (5/4).

In groep A nam thuisland Australië aansluitend de maat van Frankrijk. Ashleigh Barty (WTA 15) versloeg Alizé Cornet (WTA 45) met 7-5 en 6-3. Daarna was Matthew Ebden (ATP 46) met 3-6, 7-6 (7/5) en 6-2 te sterk voor Lucas Pouille (ATP 32). Frankrijk won het dubbel met 4-3 (5/4) en 4-2.







Groep A bestaat verder uit Duitsland (Alexander Zverev en Angelique Kerber) en Spanje (David Ferrer en Garbine Muguruza). In groep B komen ook titelhouder Zwitserland (Roger Federer en Belinda Bencic) en de Verenigde Staten (Frances Tiafoe en Serena Williams) in actie.

Bron: Belga