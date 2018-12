Goffin treft qualifier in eerste ronde

David Goffin (ATP 22) moet nog even wachten op zijn eerste tegenstander op het ATP-toernooi in Doha (hardcourt/1.313.215 dollar), zijn eerste toernooi van het nieuwe seizoen. De 28-jarige Luikenaar, het zesde reekshoofd in Qatar, ontmoet in de eerste ronde een kwalificatiespeler. Bij winst in zijn eerste partij treft Goffin in de tweede ronde de winnaar van het duel tussen de Serviër Dusan Lajovic (ATP 48) en de Fransman Adrian Mannarino (ATP 42).

Goffin komt in Doha ook in actie in het dubbelspel, aan de zijde van de Fransman Pierre-Hugues Herbert.







Bron: Belga