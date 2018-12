Belgen in het buitenland – Mertens loodst Napoli met winning goal voorbij Bologna

Napoli heeft zaterdagavond op de negentiende speeldag in de Italiaanse Serie A de thuiswedstrijd tegen Bologna gewonnen met 3-2. Rode Duivel Dries Mertens maakte het competitieduel in het Stadio San Paolo helemaal vol en bezorgde de thuisploeg de drie punten met een treffer in de slotminuten. Arkadiusz Milik (16.) brak al vroeg in de wedstrijd de ban. De assist komt op naam van Mertens, al was daar meer geluk dan kunde mee gemoeid. De Rode Duivel was tien minuten later ook dichtbij een treffer, maar doelman Skorupski zweefde het leer uit de winkelhaak. Milik knikte niet veel later een hoekschop bovenop de lat. Bologna moest het spel ondergaan, maar kwam op slag van rust wel op gelijke hoogte. Federico Santander (37.) kopte de 1-1 onhoudbaar binnen. Meteen na de rust bracht Milik (51.) de thuisploeg opnieuw op voorsprong. Napoli haalde zijn voet van het gaspedaal en daar profiteerden de bezoekers van. Opnieuw liet Napoli zich op een stilstaande fase aftroeven, Danilo (80.) kopte de 2-2 staalhard binnen. Dankzij Mertens hielden de Napolitanen de drie punten wel nog thuis. Met een botsend afstandschot verraste de Rode Duivel doelman Skorupski: 3-2. Voor “Driesje” is het zijn elfde treffer van het seizoen.

Napoli blijft tweede in de stand, maar de kloof op leider Juventus bedraagt halverwege de competitie al negen punten. De “Azzurri” staan ook comfortabel in de top vier, die op het einde van het seizoen toegang krijgt tot de Champions League-groepsfase.

bron: Belga