Dit zijn de modetrends voor 2019

2018 zit er bijna op, 2019 komt eraan. Tijd dus voor Pinterest om vooruit te blikken op het nieuwe jaar. Net op tijd, want de solden steken de kop op. Wat betreft mode staat 2019 volgens het socialmediaplatform algemeen in het teken van duurzaamheid. Met deze vijf modetrends ga je helemaal hip het nieuwe jaar in.

1. Bamboe

We zagen de bamboe tasjes ook dit jaar al overal tijdens de zomer. Berg je exemplaar nog niet op, want de trend leeft door in 2019. Ze zijn misschien niet altijd even praktisch, maar je hipstergehalte bereikt ongekende hoogtes met zo’n bamboe tas aan je arm.







2. Sneakers

En dan hebben we het niet over saaie exemplaren. In het nieuwe jaar kiezen we resoluut voor gedurfde, maar comfortabele schoenen. Denk aan verschillende kleurtjes, texturen, hoogtes… Niets is te gek.

3. Fietsbroekjes

Dit is wellicht de meest bizarre trend van het afgelopen jaar. We weten het niet meer precies, maar menen ons te herinneren dat Kim K hier verantwoordelijk voor is. Een ding is zeker: comfortabel is het wel. Gedaan met de omhoog kruipende, korte jeansbroekjes. In 2019 doe je gewoon je sportkleding aan om naar het werk te gaan en je bent nog helemaal hip ook.

4. Overslaan, overslag, overslaand

Overslagjurkjes zijn hot. Net zoals overslagrokken, overslagjassen en overslagbloezen. En daar zijn we niet rouwig om. Het zit lekker. Het ziet er goed uit. Het staat bijna ieder figuur. Je hoort het, wij zijn om. Deze trend mag een klassieker worden wat ons betreft!

5. Schildpadden

Nee, je moet geen schildpad in huis nemen. En nee, er moeten geen onschuldige diertjes sterven voor deze trend. Neppe schildpaddenprint is net zo mooi en een stuk verantwoorder. Kies voor knopen, een bril, nagels, oorbellen… Er is bijna niets dat je tegenwoordig niét met schildpaddenprint kan vinden.