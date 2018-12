Deze prachtige waterval lijkt op een vrouw in een trouwkleed

De natuur zit vol verrassingen. Ook in Peru, waar een waterval een bruid aftekent op de rotsen. En jawel, er zit zelfs een betekenis achter deze natuurlijke parel.

Ga je binnenkort toevallig naar Peru? Breng dan zeker eens een bezoekje aan de stad Cajamarca, in het noordwesten. Daar bevindt zich een dorpje, genaamd Namora. Op twee uur wandelen duikt er een adembenemend mooie waterval voor je ogen op: Cascada La Novia. Met een heel klein beetje fantasie zie je er een dame in die een wit trouwkleed draagt. En volgens de lokale bewoners is dat niet toevallig.

Eeuwige schoonheid







De legende zegt immers dat een vrouw uit het dorp ooit trouwde met de man waarvan ze hield. Alleen: de familieleden van de man waren ‘Romeo en Julia’-gewijs rivalen van haar familie. Op hun trouwdag schoot haar vader de bruidegom dood.

De vrouw was kapot van verdriet en vluchtte in haar bruidsjurk de bergen in. Daar sloot ze een pact met de Apus, de geesten van de bergen. Daaruit vloeide de hemelse waterval voort, zodat iedereen haar schoonheid voor eeuwig kon bewonderen.