Beer neemt fatale wraak op zijn ‘baasje’

Een Russische jager is gedood door een beer die hij in gevangenschap hield. Het wilde dier leefde al van jongs af aan in een kleine kooi.

Het incident speelde zich af in de Zuid-Russische stad Ozersk. Daar troffen agenten het levenloze lichaam aan van de 41-jarige Sergey Grigoriyev. Dat was tot op het bot kaalgevreten, weet Sky News. Het niet alledaagse ‘huisdier’ bleek uit zijn kooi te zijn gebroken, waarna het zijn ‘baasje’ geen schijn van kans gaf. Ook twee van de drie aanwezige honden kwamen oog in oog met de woedende beer om het leven.

Beer gedood met kogel







Aan de bloedsporen in de sneeuw te zien, heeft de man een fatale klap gekregen van het beest zijn sterke poten en klauwen. De bruine beer was nog steeds behoorlijk kwaad en de politie zag daarom geen andere uitweg dan hem met een kogel om het leven te brengen.

Slachtoffer negeerde waarschuwingen

Grigoriyev had de beer, die Vorchun of Grumbler heette, ongeveer vier jaar lang in zijn bezit. Hij bracht het dier zelf groot in zijn eigen woning in een buitenwijk van de stad. De omgeving van het slachtoffer had er eerder al tevergeefs op aangedrongen dat hij het roofdier weg zou doen, omdat het te gevaarlijk was.