Veertigtal asielzoekers kon vandaag geen aanvraag indienen

Aan het aanmeldcentrum Klein Kasteeltje van de Dienst Vreemdelingenzaken en Fedasil hebben vandaag opnieuw 38 alleenstaande mannen geen asielaanvraag kunnen indienen. Zij worden doorverwezen naar pre-opvang van Samusocial en krijgen daar onderdak. In totaal konden 164 mensen vandaag wel het aanmeldcentrum binnen. Vluchtelingenwerk Vlaanderen klaagde donderdag het feit aan dat er opnieuw zowat honderd mensen in de kou bleven staan en hun asielaanvraag niet konden indienen. Bij het kabinet van minister voor Asiel en Migratie Maggie De Block (Open Vld) klinkt vrijdag dat “het ging om een misverstand tussen de verschillende diensten”.

Vandaag werden 164 mensen binnengelaten in Klein Kasteeltje om een asielaanvraag in te dienen, onder wie zo’n vijftigtal vrouwen en kinderen. Uiteindelijk waren er nog 38 alleenstaande mannen die opnieuw voor een gesloten deur stonden wegens plaatsgebrek. In de komende vier dagen dat het aanmeldcentrum gesloten is vanwege het weekend en nieuwjaar, kunnen zij terecht in het pre-opvangcentrum Béjar van Samusocial in Neder-Over-Heembeek. De asielzoekers kregen aan Klein Kasteeltje een MIVB-ticket en de nodige uitleg om er te geraken.







“Je kan maar zoveel mensen binnenlaten als er opvangplaatsen zijn bij Fedasil. De essentie is dat er niemand in de koude wordt achtergelaten”, stelt Jelle Boone, woordvoerder van minister De Block.

bron: Belga