Tiesj Benoot opent seizoen in Argentinië, Tim Wellens in Mallorca

Lotto Soudal heeft vandaag zijn selecties bekendgemaakt voor de openingswedstrijden van 2019. Tiesj Benoot zal zijn seizoen opnieuw beginnen in de Ronde van San Juan (27 januari-3 februari). Het is voor de Gentenaar zijn tweede deelname in Argentinië. Tim Wellens opent zijn jaar – net als de vijf voorgaande seizoenen – in de Challenge Mallorca (31 januari-3 februari). De Limburger won er vorig seizoen één maal en in 2017 twee maal. De bergkoning van de afgelopen Vuelta, Thomas De Gendt, start al vroeg aan 2019 in de Tour Down Under (15-20 januari). Hij krijgt daar onder meer het gezelschap van de nieuwe spurtbom van Lotto Soudal, de Australiër Caleb Ewan.

Selectie Tour Down Under (15-20 januari): Adam Blythe, Thomas De Gendt, Caleb Ewan, Carl Fredrik Hagen, Adam Hansen, Roger Kluge en Tomasz Marczynski.

Selectie Cadel Evans Great Ocean Road Race (27 januari): Adam Blythe, Thomas De Gendt, Caleb Ewan, Carl Fredrik Hagen, Adam Hansen, Rémy Mertz en Tomasz Marczynski.

Selectie Ronde van San Juan (27 januari-3 februari): Tiesj Benoot, Stan Dewulf, Jens Keukeleire, Nikolas Maes, Jelle Vanendert en Jelle Wallays.

Selectie Challenge Mallorca (31 januari-3 februari): Sander Armée, Frederik Frison, Rasmus Iversen, Bjorg Lambrecht, Maxime Monfort, Lawrence Naesen, Brian van Goethem, Harm Vanhoucke, Tim Wellens en Enzo Wouters.

Selectie Ster van Bessèges (6-10 februari): Sander Armée, Rémy Mertz, Maxime Monfort, Lawrence Naesen, Brian van Goethem, Tim Wellens en Enzo Wouters.







bron: Belga