Mathieu van der Poel duldt andermaal geen tegenstand

De Nederlander Mathieu van der Poel (Corendon-Circus) heeft vandaag na een lange solo de Azencross in Loenhout gewonnen, de vijfde manche van de DVV Verzekeringen Trofee. De Europese kampioen reed al in de eerste ronde weg van de concurrentie. Aan de streep had hij een 40-tal seconden voorsprong op wereldkampioen Wout van Aert (Cibel-Cebon), die Toon Aerts (Telenet-Fidea) vloerde in de sprint om de tweede plaats.

Het verschil volstond voor Van der Poel niet om Toon Aerts te onttronen als leider in het klassement. Aerts begon aan de race met 57 seconden voorsprong op Van der Poel.







Voor Mathieu van der Poel is het zijn negentiende zege van het seizoen, de vierde in deze DVV Trofee na de Jaarmarktcross in Niel, de Flandriencross in Hamme en de Scheldecross in Antwerpen. Toon Aerts won op 1 november de Koppenbergcross in Oudenaarde, de openingsmanche. Van der Poel werd toen pas 21e en verloor ruim vier minuten.

Op 1 januari gaat de DVV Trofee verder met de GP Sven Nys in Baal. Daarna volgen nog de Brussels Universities Cyclocross (6 januari) en de Krawatencross in Lille (9 februari).

bron: Belga