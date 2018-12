Geen hoofdrol voor Belgen in Grand Prix dressuur

De vijf Belgen die tijdens de Kerstjumping van Mechelen in actie kwamen op de Wereldbeker Grand Prix Dressuur konden geen hoofdrol vertolken. Elfvoudig Belgisch kampioen Jeroen Devroe eindigde met Eres DL op de tiende plaats en werd zo beste Belg. De zege ging naar de Nederlandse combinatie Hans Peter Minderhoud/Glock’s Dream Boy N.O.P. Jeroen Devroe rekende niet echt op een topprestatie van zijn 14-jarig Belgisch Warmbloed Paard (BWP) Eres DL. Vooraf verklaarde hij al dat zijn ruin niet echt soepel reed op training. Zij kregen voor hun proef een percentage van 68.696 en dat lag inderdaad onder hun normale doen.

Jorinde Verwimp was met de 18-jarige Tiamo gestart met de bedoeling haar ruin een afscheid in schoonheid te bezorgen maar met een score van 68.587 procent en een elfde plaats lukte dat niet helemaal.







Isabel Cool kaapte met haar 13-jarige hengst Aranco V een 13de plaats weg met een quotering van 68.174 procent. “Ik ben normaal heel rustig maar nu wist ik niet goed wat ik van Aranco moest verwachten. Het was immers zijn eerste wedstrijd na het WK in Tryon. Gelukkig gaf hij mij onmiddellijk vertrouwen door aan te geven dat hij er echt zin in had. Op een wereldbekerwedsrijd is de jury minder gul met de punten maar ik ben toch tevreden over mijn score”.

bron: Belga