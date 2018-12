EU veroordeelt uitwijzing Belgische EU-diplomaat door Congo

De Europese Unie pikt het niet dat Congo de EU-vertegenwoordiger het land uitzet. De Belg Bart Ouvry kreeg gisteren 48 uur om Congo te verlaten. EU-vertegenwoordiger voor Buitenlandse Zaken Federica Mogherini spreekt in een mededeling over een “willekeurige daad”, die “contraproductief” is en “de belangen van de bevolking schaadt”. De Congolese minister van Buitenlandse Zaken Léonard She Okitundu besliste gisterenavond om de EU-ambassadeur uit te wijzen, net nu er zondag presidentsverkiezingen zullen plaatsvinden. De maatregel is een reactie op sancties die de EU eerder had uitgevaardigd tegen meerdere politici uit Congo.

bron: Belga