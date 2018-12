Aarde beeft opnieuw in Indonesië

Indonesië is donderdag opgeschrikt door een nieuwe aardbeving, ditmaal in het oosten van de archipel, in West-Papoea. De aardbeving had een kracht van 6,1 op de schaal van Richter, maar er was geen gevaar voor een tsunami, zo bevestigt de woordvoerder van het nationale rampenagentschap, Sutopo Purwo Nugroho. Het epicentrum van de beving bevond zich op 55 kilometer ten zuidoosten van Manokwari, op een diepte van 26 kilometer. De inwoners van het gebied voelden de aardbeving en vluchtten in paniek de straat op, maar er zouden geen slachtoffers of zware schade zijn.

bron: Belga