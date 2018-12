Trump maakt tussenlanding in Ramstein

Op de terugvlucht van zijn verrassingsbezoek aan soldaten in Irak heeft VS-president Donald Trump een tussenstop gemaakt in het Duitse Ramstein. Zijn Air Force One landde woensdagnacht op de basis van de Amerikaanse luchtmacht in de Duitse deelstaat Rijnland-Palts, zegt het Witte Huis. Trump wou ook in Ramstein Amerikaanse soldaten ontmoeten. De president en first lady Melania bezochten een paar uur eerder Amerikaanse soldaten in Irak. Het was het eerste bezoek van Trump aan soldaten in oorlogsgebied sinds hij twee jaar geleden aan de macht kwam.

bron: Belga