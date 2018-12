Indonesië verhoogt alarmpeil voor vulkaan Anak Krakatau

De Indonesische overheid heeft donderdag het alarmniveau voor vulkaan Anak Krakatau in de Straat van Soenda verhoogd. Tegelijk verbiedt ze om binnen de vijf kilometer rond de vulkaankrater te komen. Dat meldt de dienst voor rampenbestrijding in Jakarta. Volgens woordvoerder Sutopo Purwo Nugroho is er een toename waargenomen de voorbije dag van rookwolken en hete as. Hoewel de assen onschadelijk zijn, moeten mensen in de getroffen gebieden wel beschermende maskers en brillen dragen.

Bij een uitbarsting van de vulkaan ontstond vorige zaterdag een aardverschuiving. Die zorgde voor een tsunami. Op de naburige eilanden Sumatra en Java kwamen daardoor meer dan 430 personen om het leven. Door de vloedgolf raakten ook duizenden personen dakloos.

bron: Belga