Feestvierders kunnen met oudejaarsnachtbiljet onbeperkt reizen

Op oudejaarsavond en nieuwjaarsdag kunnen feestvierders bij De Lijn een ticket van 4 euro kopen waarmee ze onbeperkt kunnen reizen. Een aantal gemeentes komen tussen in de kosten waardoor een busrit gratis is. De Lijn zet 350 medewerkers medewerkers in op 140 lijnen. Sommige volgen hun vaste traject, andere bedienen een gelegenheidstraject. “We weten dat er in de oudejaarsnacht veel vraag is naar een openbaar vervoer dat je vlot en vooral veilig naar huis brengt. Dus zorgen we ook voor aangepast aanbod”, stelt Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA).

De bus en tram zullen voor heel wat mensen ook gratis zijn, afhankelijk van de steun van de gemeente of provincie. Dat gratis biljet is enkel verkrijgbaar als sms-ticket. Wie wel moet betalen, kan voor 4 euro een oudejaarsnachtbiljet kopen waarmee op oudejaarsavond en nieuwjaarsdag een onbeperkt aantal ritten kan worden afgelegd. Ook de normale vervoerbewijzen blijven geldig. Voor meer informatie kunnen de reizigers terecht op www.delijn.be/oudjaar.







De Brusselse openbaar vervoersmaatschappij MIVB zet tijdens oudejaarsnacht 450 chauffeurs in om de feestvierders veilig naar huis te brengen. De bus-, tram- en metrolijnen worden versterkt tot 5.30 uur en bovendien rijden de reizigers gratis vanaf middernacht.

Ook bij TEC zijn de diensten op oudjaar en nieuwjaarsdag gratis. De Waalse vervoersmaatschappij vraagt haar reizigers wel om hun vervoersbewijs te valideren.

bron: Belga