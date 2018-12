Atomium opnieuw decor voor Brussels vuurwerk op oudejaarsnacht

Voor het tweede jaar op rij vormt de Heizelvlakte en het Atomium het decor voor het Brusselse vuurwerk op oudejaarsnacht. Tegelijkertijd wordt het eindejaarspektakel een laatste hulde aan de 60ste verjaardag van Expo 58. Het feest start op 31 december al om 21.30 uur met een dj die de hits van afgelopen jaar en de tijdloze dansplaten door elkaar mixt. Het eerste spektakelstuk vindt plaats om 22.30 uur. Het Belgische theatergezelschap Tol brengt het luchtspektakel “Pedaleando Hacia el Cielo”.

Daarna is het afwachten tot het aftelmoment naar middernacht. Om klokslag middernacht wordt van aan de voet van Paleis 5 een gigantisch vuurwerk ontstoken om het nieuwe jaar 2019 in te luiden. Nadien gaat het feest nog door tot 1 uur.







De site is vanaf 21.30 uur toegankelijk voor het publiek via drie ingangen. Die bevinden zich op de Boechoutlaan, de Atomiumlaan en de Eeuwfeestlaan via het Louis Steensplein. Aan elke ingang zal er controle zijn. Grote voorwerpen, rugzakken, glazen flessen en voetzoekers of vuurwerk voor persoonlijk gebruik zijn verboden.

De organisatoren vragen zo veel mogelijk het openbaar vervoer van de MIVB te gebruiken. Voor oudejaarsavond wordt het net versterkt en rijdt de metro tot 2 uur. Parking C zal gratis toegankelijk zijn. Alle praktische info is terug te vinden op www.brussel.be/nieuwjaar.

