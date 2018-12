Wie een spinnenfobie heeft, zal dit niet graag horen. Wetenschappers hebben een onrustwekkende vaststelling gedaan: als alle spinnen ter wereld samenwerken, zullen zij ons binnen het jaar opgepeuzeld hebben.

Onderzoekers van meerdere universiteiten in Duitsland, Zweden en Zwitserland werkten samen aan een wetenschappelijke studie. Die werd gepubliceerd in ‘The Science of Nature Journal’. Volgens de auteurs eten spinnen zo’n 400 à 800 miljoen ton (!) prooien per jaar. Dat is meer dan wat de volledige wereldbevolking jaarlijks consumeert.

Menselijke hapjes







Als je bovendien het gewicht van alle personen op aarde optelt, kom je aan een totaal van ongeveer 287 miljoen ton. Long story short: spinnen kunnen ons in een mum van tijd uitroeien en daarna nog plaats over hebben voor een dessert. Wie nog eens op het punt staat zo’n langharig schepseltje dood te meppen, denkt best twee keer na. Je wil écht geen ruzie met een reusachtige spinnenfamilie.