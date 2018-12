Dit straffe weetje over ‘Home Alone’ kende je nog niet

Het is ondertussen traditie dat ‘Home Alone’ op televisie te zien is rond de kerstperiode. Elk jaar duiken er ook nieuwe details op, maar dit nieuwe weetje verbaasde zelfs acteur Seth Rogen.

In ‘Home Alone’ ontdekt Kevin McCallister een oude gangsterfilm, getiteld ‘Angels With Filthy Souls’. Daarin is te zien hoe ene Johnny een andere gangster, Snakes, afknalt, vergezeld van de gevleugelde woorden “Keep the change, you filthy animal”. Kevin doet in eerste instantie in zijn broek van het fragment, maar gebruikt het later om een van de dieven, Marv, af te schrikken.

Verbaasde acteurs







De meeste mensen gingen ervan uit dat ‘Angels With Filthy Souls’ een bestaande film is, maar dat is niet het geval, tot grote verbazing van de Canadese acteur en komiek Seth Rogen. “Gedurende mijn volledige kindertijd dacht ik dat de oude film waar Kevin naar kijkt in ‘Home Alone’ een bestaande film was”, klinkt het op Twitter. “Is het dat écht niet?”, is de teneur bij zijn volgers. Ook acteur Chris Evans viel achterover van het nieuws.

Het bewuste fragment werd door de makers specifiek opgenomen voor ‘Home Alone’. Volgens Vanity Fair werd de zwart-witfilm gedraaid in een verlaten turnzaal van een school in Chicago. Ralph Foody nam de rol van Johnny op zich, Michael Guido die van Snakes. De titel ‘Angels With Filthy Souls’ is wellicht een verwijzing naar de film ‘Angels with Dirty Faces’ uit 1938.

Ook een sequel

Ook in ‘Home Alone 2: Lost In New York’ komt de gimmick aan bod. Daarin wordt op een bepaald moment een vervolg gespeeld van het heftige fragment: ‘Angels with Even Filthier Souls’.