Bewezen. Honden lijken op hun baasjes

“Een hond lijkt op zijn baasje”, wordt wel eens beweerd. En wetenschappelijk onderzoek aan de universiteit van Wenen heeft uitgewezen dat er een kern van waarheid zit in dit cliché.

Honden zouden zich aanpassen aan de karaktertrekken van hun eigenaar. Dat blijkt uit een studie bij 132 honden en hun baasjes. De mensen moesten een persoonlijkheidstest en vragenlijst over hun favoriete huisdier invullen. Daarnaast werden alle ‘proefkonijnen’ geconfronteerd met enkele bedreigende situaties waarbij de academici de hartslag, het speeksel en het stresshormoon cortisol van de deelnemers en honden controleerden.

Emotionele band







Wat blijkt? De kwispelende viervoeters én de eigenaars beïnvloeden elkaars reactie op stress. Vooral de mens oefent een grote invloed uit op de hond. Neurotische types hebben vaak een onrustige hond, terwijl kalme eigenaars vaak vergezeld worden door een exemplaar dat al even ‘go with the flow’ is. “Honden zijn gevoelig voor de emotionele toestand van hun baasje, en emotionele besmetting tussen de twee is mogelijk”, vertellen de onderzoekers aan het tijdschrift Plos One.