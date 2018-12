Weerbericht – Zonnige tweede kerstdag

Het is woensdag zonnig met velden van hoge wolken. Aan zee en langs de Nederlandse grens is er soms veel lage bewolking. De maxima liggen rond 1 graad in de Hoge Venen, rond 4 graden in het centrum en rond 5 graden aan zee. De wind waait meestal zwak uit zuid tot zuidwest of uit veranderlijke richting, zegt het KMI. Komende nacht is er soms veel hoge bewolking. Het kan wat nevelig worden en lokaal is een aanvriezende mistbank mogelijk. Het gaat overal vriezen met minima tussen -6 graden in de Hoge Venen en -1 graad aan zee. De wind blijft zwak uit de zuidelijke sector of uit veranderlijke richting.

Donderdag blijft het droog met opklaringen en vrij veel hoge en middelhoge bewolking. De wind waait meestal zwak uit zuid tot zuidwest. De maxima liggen tussen 3 en 6 graden. Vrijdag neemt de bewolking snel toe vanaf het westen en later op de dag krijgen we wat lichte regen. In de Ardennen kan wat winterse neerslag vallen. De maxima liggen tussen 0 graden in Belgisch Lotharingen en 7 of 8 graden aan zee.

Het KMI signaleert ongunstige voorwaarden wat betreft het gebruik van waterverwarmingstoestellen en van vuurhaarden bij het verwarmen van lokalen.

bron: Belga