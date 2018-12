Weerbericht: kwik zakt vannacht weer onder nul

Het blijft deze namiddag op de meeste plaatsen zonnig met hoge wolkensluiers en met maxima tussen 3 en 5 graden. Aan zee en in het noorden van het land zijn er soms lage wolkenvelden. In de nacht op donderdag wordt het dan licht- tot gedeeltelijk bewolkt en is er lokaal kans op nevel of (aanvriezende) mist. De minima liggen tussen -6 graden in Hoog-België en -1 graad aan zee. Dat voorspelt het KMI. Morgen is het opnieuw droog met opklaringen, maar ook met soms vrij veel middelhoge en hoge wolkenvelden. De maxima schommelen tussen 3 en 6 graden. In de nacht naar vrijdag neemt de bewolking geleidelijk toe, maar aanvankelijk zijn op sommige plaatsen nog brede opklaringen mogelijk. Op het einde van de nacht dringen lage wolkenvelden binnen in het noordwesten van het land, maar het blijft droog. Het vriest overal nog licht tot matig, met minima tussen -5 graden tot -1 graad.

Vrijdag neemt de bewolking snel toe vanaf het noordwesten, met aanvankelijk in het zuiden en oosten van het land nog brede opklaringen. Op sommige plaatsen kan het (mot)regenen. De maxima liggen tussen 1 graad in het zuiden en 8 graden aan zee.







Tijdens het weekend blijft het overwegend zwaarbewolkt met soms wat lichte regen, maar meestal is het droog. Het wordt zachter, met maxima tussen 4 en 8 graden op zaterdag en tussen 5 en 10 graden op zondag. Begin volgende week blijft het overwegend bewolkt en meestal droog.

bron: Belga