Twee mensen met namaakwapens veroorzaken paniek op luchthaven Roissy-Charles de Gaulle

Twee mensen die namaakwapens bij zich hadden hebben vanochtend paniek veroorzaakt in een terminal van de luchthaven Roissy-Charles de Gaulle, waar ze opgepakt zijn door de grenspolitie, zo is uit bronnen dicht bij het onderzoek vernomen. Rond 8.30 uur “sloeg een passagier alarm nadat hij twee volwassenen had gezien (…) met wapens in een etui”, legden deze bronnen uit. “Er ontstond paniek in terminal 2 toen de mensen de wapens zagen.”

De grenspolitie kon de twee mensen “zonder moeilijkheden” inrekenen en niemand werd bedreigd, preciseerde een politiebron. De twee hadden volgens een luchthavenbron airsoftwapens bij, balletjespistolen “die vrijwel een replica zijn van echte wapens”. De dragers van deze namaakwapens werden “als gewapend” beschouwd.







De passagiers in terminal 2 werden geëvacueerd en er werd een veiligheidszone afgebakend, waar een ploeg van ontmijners al aanwezig was voor een achtergelaten stuk bagage. De luchthaven is sinds 9.15 uur weer open.

Bron: Belga