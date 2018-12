Standard na zege in Charleroi steviger op vier

Standard Luik is vandaag op de 21e speeldag in de hoogste nationale afdeling met 0-1 gaan winnen in Charleroi. Paul-Jose Mpoku scoorde na een halfuur het enige doelpunt van de partij. Mpoku kwam ook nog dicht bij een tweede doelpunt, maar trof de buitenkant van de paal. In blessuretijd voorkwam Standarddoelman Guillermo Ochoa dat Nurio de gelijkmaker scoorde. Er werd ook flink wat gebakkeleid. Scheidsrechter Nicolas Laforge deelde dertien gele kaarten uit (6 voor Charleroi, 7 voor Standard).

Na de zege staat Standard steviger op de vierde plaats. Het heeft nu drie punten voor op Sint-Truiden, dat in Oostende niet beter deed dan een 1-1 gelijkspel. Antwerp, derde in de stand, hield met 2-1 de drie punten thuis tegen Moeskroen. Dat deed ook Kortrijk, het won het burenduel tegen Zulte Waregem met 4-2. Eupen ging met 0-1 winnen bij Cercle Brugge. Leider Racing Genk neemt het vanavond nog tegen AA Gent op. Morgen staan Lokeren – Club Brugge en RSC Anderlecht – Waasland-Beveren op het programma.







In de stand gaat Genk met 45 punten aan de leiding, voor Club Brugge en Antwerp (38), Standard (36), STVV (33), Anderlecht en Gent (31), Charleroi (30, Kortrijk (28), Eupen en Cercle Brugge (25), Oostende (23), Zulte Waregem en Waasland-Beveren (20), Moeskroen (17) en Lokeren (14).

bron: Belga