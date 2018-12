Oppermachtige Mathieu van der Poel pakt zege in Limburg

Mathieu van der Poel (Corendon-Circus) heeft vandaag in Heusden-Zolder de zevende manche van de wereldbeker veldrijden op zijn naam geschreven. Op de razendsnelle en technische omloop sprong de Nederlander in de derde van negen rondes weg en reed daarna onverstoord naar de zege, zijn vijfde in de wereldbeker dit seizoen (na Bern, Tabor, Koksijde en Namen). Ook vorig jaar en in 2015 won Van der Poel in Heusden-Zolder. Zijn teller staat dit seizoen op achttien zeges.

Wereldkampioen Wout van Aert (Cibel-Cebon) miste door een lekke band zijn start. Na een inhaalrace kon hij zijn plaats vooraan innemen. Maar ook Van Aert had tegen Van der Poel geen verhaal. De wereldkampioen was wel de sterkste van de achtervolgers. Hij werd tweede op 16 seconden. De Nederlander Joris Nieuwenhuis (Sunweb) mocht als derde mee op het podium.







Toon Aerts (Telenet-Fidea), die de eerste twee WB-manches won in de Verenigde Staten, werd vierde voor Laurens Sweeck en blijft leider in de wereldbeker. De Tsjech Zdenek Stybar (Quick-Step), goed voor drie wereldtitels in het veld, speelde bij zijn rentree in de cross zoals verwacht geen rol van betekenis.

Op 20 januari staat in het Franse Pontchâteau de voorlaatste afspraak in de wereldbeker op het programma. Een week later (27 januari) volgt de slotwedstrijd in het Nederlandse Hoogerheide.

Bron: Belga