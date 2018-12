Opbrengsten beursgangen wereldwijd met 5 procent gestegen in 2018

De wereldwijde opbrengsten van beursgangen zijn afgelopen jaar met 5 procent gestegen naar meer dan 200 miljard dollar. Dat is het hoogste niveau in vier jaar. Dat schrijft de zakenkrant Financial Times op basis van cijfers van marktonderzoeker Dealogic. Volgens Dealogic werden in 2018 ongeveer 1.400 bedrijven naar de beurs gebracht, bijna 300 minder dan een jaar eerder. Deze aandelenemissies leverden wel meer op dan in 2017, toen een bedrag van 199 miljard dollar werd opgehaald. De grootste beursgang van dit jaar was die van de mobiele telefonietak van het Japanse SoftBank eerder deze maand, ter waarde van meer dan 21 miljard dollar. Sowieso was in Azië sprake van de grootste markt voor beursgangen.

Ondanks de onrust op de beurzen van de afgelopen tijd verwachten kenners dat in 2019 opnieuw veel grote bedrijven de sprong naar de aandelenmarkt gaan wagen. Zo zou taxi-app Uber naar Wall Street willen gaan. De waardering van het Amerikaanse bedrijf zou op wel 120 miljard dollar liggen.

bron: Belga