Noord- en Zuid-Korea starten toekomstig spoorwegproject

Noord- en Zuid-Korea hebben vandaag een symbolische ceremonie gehouden voor een toekomstig project om de grensoverschrijdende wegen en spoorwegen te moderniseren. Verschillende hoogwaardigheidsdragers uit beide landen, van de VN en uit landen in de regio zoals Rusland, China en Mongolië, woonden de ceremonie bij in het station Panmun nabij de Noord-Koreaanse stad Kaesong. Dat meldt het Zuid-Koreaanse nieuwsagentschap Yonhap. Een van de bedoelingen van het project is de ontwikkeling van de transportinfrastructuur om het Koreaanse schiereiland met Europa te kunnen verbinden. Dat vergt een modernisering van het Noord-Koreaanse netwerk.

De Zuid-Koreaanse president Moon Jae-in en de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un raakten het in april eens over een aantal maatregelen om de betrekkingen tussen beide landen te normaliseren. Daarbij is beslist om de spoorwegen en autowegen in beide landen opnieuw met elkaar te verbinden.







Bron: Belga