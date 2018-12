Kerstjumping Mechelen – Dominique Hendrickx zorgt voor unicum door ook indoor Belgische titel te pakken

Dominique Hendrickx is op de openingsdag van de Kerstjummping van Mechelen Belgisch indoor kampioen geworden en schrijft zo geschiedenis. Nooit eerder slaagde een ruiter er in om in hetzelfde jaar zowel buiten als binnen de Belgische titel te pakken. In september werd Dominique Hendrickx in Lanaken Belgisch kampioen en op de Kerstjumping van Mechelen deed hij dat woensdag nog eens over. In een barrage met zeven was hij met de 11-jarige ruin Bacardi ruim drie seconden sneller dan Niels Bruynseels met Karisto. Gilles Dunon legde met Fou de Toi op brons beslag.

“Ik kwam naar Mechelen met de ambitie om ook de Belgische indoor titel te pakken en dat is mij mooi gelukt”, reageerde Hendrickx. “Ik had wellicht het voordeel dat de barrage op maat gemaakt was van Bacardi. De bochten moesten allemaal naar binnen toe genomen worden en daar houdt mijn paard wel van. Bochten naar buiten toe durven hem wel eens afschrikken. De tijd van Bruynseels leek mij moeilijk te verbeteren en dus ben ik heel tevreden dat het toch lukte. Vandaag moest het gebeuren in één proef en dat maakt het er natuurlijk niet eenvoudiger op”.

bron: Belga