Belgen in het buitenland – Eden Hazard leidt Chelsea langs Watford

Op de 19e speeldag in de Engelse Premier League heeft Eden Hazard woensdag met Chelsea een 1-2 overwinning geboekt op het veld van Watford. De Rode Duivel nam beide doelpunten van zijn team voor zijn rekening. Hazard opende de score net voor rust, maar in de blessuretijd zorgde Roberto Pereyra alsnog voor een 1-1 ruststand.In de 58e minuut zette Hazard vanop de penaltystip de 1-2 eindstand op het bord. Hij had die penalty ook zelf afgedwongen, Doelman Ben Foster stopte hem foutief af. De Belgische Sportman van het Jaar scoorde woensdag zijn 100e en 101e doelpunt voor Chelsea. Hij is de tiende speler in de geschiedenis die minstens honderd keer scoort voor de Londense club. Frank Lampard is met 211 doelpunten de topscorer aller tijden van Chelsea.

Hazard maakte de 90 minuten vol. Bij Watford moest Christian Kabasele al na 16 minuten geblesseerd naar de kant. De verdediger wou ten alle prijzen een doelpunt voorkomen en botste daarbij hard op de paal. In eerste instantie leek hij nog verder te kunnen, maar uiteindelijk werd hij zelfs voor onderzoek naar het ziekenhuis overgebracht.

In de stand is Chelsea vierde, op elf punten van leider Liverpool. Watford is op 24 punten negende.

Op de 18e speeldag in de Italiaanse Serie A verloor Napels de topper op het veld van Inter Milaan met 1-0. Lautaro Martinez scoorde in blessuretijd (91e). Napels beëindigde de wedstrijd met negen, na rode kaarten voor Kalidou Koulibaly (81e) en Lorenzo Insigne (95e). Bij Inter ontbrak Radja Nainggolan door een disciplinaire schorsing. Dries Mertens startte bij Napels op de bank en mocht twintig minuten voor tijd invallen. In de stand blijft Napels tweede, op negen punten van leider Juventus. Inter is op veertien punten derde.

bron: Belga