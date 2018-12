Japan hervat de commerciële walvisvangst

In dat kader van wetenschappelijk onderzoek ving Japan de voorbije jaren 333 walvissen in het Zuidpoolgebied. Volgens de voorschriften van de IWC moesten die gevangen dieren zoveel en volledig mogelijk verwerkt worden, om ze niet verloren te laten gaan. Daardoor belandde dat vlees in restaurants en supermarkten in Japan, waar het vlees als een delicatesse geldt. Maar Kjeld Duits merkt dat de consumptie van walvisvlees in Japan achteruit gaat. Vroeger aten de Japanners zo’n 200.000 ton walvisvlees, nu nog maar 3 tot 5.000 ton. Je vraagt je af of de walvisvangst wel commercieel haalbaar is.”