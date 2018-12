Bewezen. Vrouwen houden niet van ‘bad boys’

Uit onderzoek blijkt dat vrouwen mannen met een slechte reputatie toch niet zo aantrekkelijk vinden. Het is zonde van die leren jas en sloffen sigaretten, maar je kan ze dus rechtstreeks in de vuilbak kieperen.

“Good guys always finish last”. Het is een huizenhoog cliché, maar wel de inspiratiebron voor de start van een rookverslaving van heel wat jongeren en verachtelijke datingcursussen waarin mannen geleerd wordt hoe ze vrouwen kunnen versieren door ze te beledigen. Wel, de brave, goedhartige jongens kunnen opgelucht ademhalen, want uit wetenschappelijke analyses blijkt dat die veronderstelling helemaal niet correct is.

Vriendelijk = aantrekkelijk







Er is al veel onderzoek gevoerd naar de manier waarop dames hun partners kiezen. Een team liet bijvoorbeeld vrouwen uit drie mannen een date kiezen voor een collega. In een andere studie moesten de proefpersonen iemand kiezen op basis van woorden die hun karakter zouden moeten beschrijven. In beide gevallen toonden de resultaten aan dat mannen met een goede inborst uiteindelijk meer kans maken om gekozen te worden. Bovendien wordt het uiterlijk van een vriendelijke man ook positiever ingeschat.

Ware aard

Hoe komt het dan dat vrouwen lijken te vallen voor players? Omdat ‘bad boys’ meestal veel vertrouwen uitstralen en hun uiterlijk verzorgen. Bovendien zijn ze in het begin van een kennismaking vaak aangenamer en vriendelijker. Maar op lange termijn komt de egoïstische kant van die personen bovendrijven, en blijken ze meestal niet geschikt te zijn voor een langdurige relatie.