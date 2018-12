“Verscheidenheid van mensen is rijkdom, geen gevaar”

In zijn kerstboodschap heeft paus Franciscus het belang van het samenleven tussen mensen van verschillende landen, culturen en religies onderstreept. “Onze verscheidenheid schaadt ons niet, ze houdt geen gevaar in, maar is veel meer een rijkdom”, aldus de paus vandaag op het Sint-Pietersplein in Rome. Voor zijn traditionele zegen ‘Urbi et Orbi’ deed hij een globale oproep tot broederschap. “Wat is de universele boodschap van Kerstmis? Dat God een goede vader is en we allen broeders en zusters zijn”, aldus paus Franciscus. “Deze waarheid is de basis van de christelijke visie op mensheid. Daarom is mijn wens voor een gelukkige Kerstmis een wens voor broederschap.”

De paus deed ook een oproep tot vrede en verzoening tussen Israëli’s en Palestijnen, en in Syrië, Jemen, Afrika, het Koreaanse schiereiland, Oekraïne, Venezuela en Nicaragua. Ook gaf hij aandacht aan vervolgde christelijke minderheden en bevolkingen die het slachtoffer zijn van “ideologische, culturele en economische vormen van kolonisatie”, of die geen toegang hebben tot voedsel, gezondheidszorg en onderwijs.







De paus spreekt het traditionele ‘Urbi et Orbi’ uit op Kerstmis en Pasen, en na de verkiezing van een nieuwe paus.

Bron: Belga