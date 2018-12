Turkse minister waarschuwt Frankrijk voor bescherming Koerdische militie in Syrië

Turkije heeft Frankrijk gewaarschuwd dat het “niet gunstig” zal zijn om een militaire aanwezigheid in Syrië te behouden, om de Koerdische Volksbeschermingseenheden (YPG) te beschermen. Die Koerdische militie staat in de frontlinie in de strijd tegen jihadisten. “Het is voor niemand een geheim dat Frankrijk de YPG steunt”, aldus de Turkse minister van Buitenlandse Zaken Mevlut Cavusoglu. “We hebben geen informatie over de inzet van nieuwe soldaten, maar ze behouden hun huidige aanwezigheid. Als ze blijven om bij te dragen aan de toekomst van Syrië, dank u. Maar als ze blijven om de YPG te beschermen, dan zal dat voor niemand gunstig zijn.”

Cavusoglu zei ook dat Turkije in staat is om op zichzelf Islamitische Staat (IS) uit te schakelen.







De Amerikaanse president Donald Trump had aangekondigd dat zowat 2.000 Amerikaanse militairen die ingezet zijn, zullen worden teruggetrokken. De soldaten strijden tegen de jihadisten van Islamitische Staat aan de zijde van een Arabisch-Koerdische coalitie die gedomineerd wordt door de YPG.

Frankrijk neemt deel aan de door de VS geleide internationale coalitie tegen VS, met artillerie en de luchtmacht. Volgens verschillende bronnen zijn ook speciale eenheden aanwezig in Syrië, maar de regering heeft die aanwezigheid nooit bevestigd.

De Franse president Emmanuel Macron zei zondag nog de Amerikaanse beslissing te betreuren. Hij oordeelde dat een bondgenoot betrouwbaar moet zijn.

Bron: Belga