Jupiler Pro League – Racing Genk wil titelambities tegen Gent onderstrepen, ook Waalse derby op ‘Boxing Day’

De zestien ploegen van de Jupiler Pro League moeten deze midweek nog een keer aan de bak, voor ze de winterstop ingaan. Blikvanger van de 21e speeldag is het duel op woensdag tussen leider Racing Genk en AA Gent. Ook de Waalse derby staat op ‘Boxing Day’ op het programma. Genk imponeerde de eerste seizoenshelft het meest. De Limburgers verloren in de competitie nog maar een keer en tellen aan kop al zeven punten meer dan eerste achtervolger Club Brugge. Coach Philippe Clement hoopt 2018 af te sluiten met een zege tegen AA Gent, zevende in de stand, en zo nogmaals aan te tonen dat zijn ploeg misschien wel titelkandidaat nummer 1 is. De Buffalo’s zullen geprikkeld aan de aftrap verschijnen. Tijdens de heenmatch in oktober speelde een dartelend Genk La Gantoise in de Ghelamco Arena helemaal in de vernieling: 1-5. Die pandoering betekende meteen het einde van Yves Vanderhaeghe in Gent, die daags nadien als T1 moest vertrekken.

Club maakt donderdag de verplaatsing naar Lokeren. Blauw-zwart laat in België geregeld punten liggen, maar nieuw puntenverlies op het veld van de rode lantaarn is iets waar trainer Ivan Leko allerminst van uitgaat. Afgelopen weekend zette de kampioen tegen seizoensrevelatie Antwerp (5-1) alvast de puntjes op de i.

Anderlecht wil, ook donderdag, tegen Waasland-Beveren zijn annus horribilis zo snel mogelijk afronden. Bij de Brusselaars, zesde op veertien punten van Genk, draait momenteel alles vierkant met amper een punt uit de laatste vijf wedstrijden. Hein Vanhaezebrouck moest zoals bekend opstappen maar dat zorgde niet meteen voor beterschap. Paars-wit ging afgelopen speeldag pijnlijk met 3-1 onderuit bij Moeskroen. Anderlecht is tegen Waasland-Beveren alvast op zijn hoede: de Leeuwen pakten drie zeges op rij.

Op ‘Boxing Day’ staat in Charleroi de altijd beladen Waalse derby tegen Standard op de agenda. De Rouches kennen een seizoen met ups en downs, maar staan toch vierde in de stand. Charleroi, achtste, droomt stiekem van play-off 1 en wil die ambitie tegen de Luikse rivaal kracht bijzetten.

Nog woensdag vechten Kortrijk en Zulte Waregem een burenstrijd uit. Oostende ontvangt aan de kust Sint-Truiden, terwijl Cercle Brugge Eupen in de ogen kijkt. Antwerp tot slot wil zijn plaats in de top zes verstevigen tegen kelderploeg Moeskroen.

De eersteklassers kunnen na de wedstrijden van de 21e speeldag een kleine maand de batterijen opladen. De volgende speeldag staat vanaf vrijdag 18 januari op de planning.

bron: Belga