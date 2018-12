SERIES. Bedenkers over de bloedstollende reeks ‘De Dag’

Een slaperig dorpje wordt opgeschrikt door een gijzeling in het lokale bankkantoor. In een mum van tijd wordt het gebouw omsingeld door politieagenten en gespecialiseerde onderhandelaars, terwijl ook in de bank de spanningen oplopen. Zo begint de meeslepende tv-serie ‘De Dag’.

De twaalfdelige thriller is het geesteskind van reportagemaker Julie Mahieu en haar levensgezel Jonas Geirnaert. Die naam doet een mens doorgaans gniffelen, het effect van zijn vaak surrealistische bijdragen aan onder andere 'De Slimste Mens ter Wereld'. Niet meteen een duo van wie je een bloedstollende thriller verwacht.







Julie Mahieu: “Tijdens de nacht van kerstdag op tweede kerstdag 2008 schoot het idee me te binnen om een verhaal te vertellen vanuit verschillende standpunten. Twee jaar later hebben Jonas en ik daar het gegeven van een gijzeling aan toegevoegd en hebben we beslist om er samen aan te werken.”

Jonas Geirnaert: “Een echte dramareeks stond al langer op ons lijstje. Ik heb wel animatie gestudeerd, maar bij Woestijnvis heb ik vooral comedy gemaakt. Julie had in het verleden dan weer voornamelijk human interest-reportages gedraaid. Voor ons allebei was het op veel vlakken een heel leerproces, en we hebben er gelukkig veel tijd voor gekregen.”

Had je niet de reflex om toch grapjes te blijven schrijven?

Jonas: “Het viel ons op bij andere dramaseries hoe weinig er nodig is om er een beetje humor in te krijgen. Bij ons komt het vooral van het politiepersonage Arne, dat gespeeld wordt door Jeroen Perceval. Hij maakt af en toe een opmerking die wat grappig klinkt, waardoor er een beetje luchtigheid in de reeks komt. Een gijzeling blijft natuurlijk wel een heel dramatisch gegeven. Ik vond het dus niet zo moeilijk om geen moppen te maken.”

In de derde aflevering zegt een van de politieagenten “Warmtecamera’s? Dat werkt alleen in Hollywood.” Vonden jullie realisme belangrijk?”

Jonas: “We hebben geprobeerd om de realiteit van zo’n gijzeling zoveel mogelijk te benaderen, al blijft het natuurlijk wel drama.”

Julie: “Het gebeurde soms dat we al brainstormend op een idee kwamen, dingen die we in films of series gezien hadden. Toen we dat dan voorlegden aan de echte politie en onderhandelaars bleek het soms niet te kloppen. Zoals die warmtecamera’s. Dat zie je enkel in Hollywood, zeiden ze.”

Jonas: “Die camera’s bestaan wel, maar als iemand in een gebouw zit, kun je daarmee niet los door een muur kijken om te zien waar die persoon zich precies bevindt. Hij zou al bijna tegen een raam moeten leunen voordat die camera zijn warmte kan registreren. Ik had vaak de neiging om die technische dingen ook uit te leggen aan de kijker, maar gelukkig was Julie dan verstandig genoeg om me erop te wijzen dat de mensen dat geen zier interesseert.”

Hebben jullie nu de smaak te pakken? Zit er al een nieuwe thrillerserie in de pijplijn?

Jonas: “Ik zal het zeker ooit nog eens doen, maar niet meteen. Het is heftig geweest. We hebben er vier jaar heel intensief aan gewerkt, en een reeks als deze kruipt wel onder je huid. Het volgende wat ik doe, zal dus waarschijnlijk iets lichter worden.”

Julie: “Wat we ook anders gaan aanpakken, is de context. Toen we ‘De Dag’ maakten, bedachten Jonas en ik dat het een donkere en winterse reeks moest worden omdat het prachtige beelden zou opleveren. Dat klinkt heel mooi, tot je nacht na nacht op de set staat te bevriezen. De volgende reeks mag zich dus afspelen op de Bahama’s.”

Ruben Nollet

‘De Dag’, vanaf 10 januari elke donderdag twee afleveringen op Vier.