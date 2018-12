Eerste bevalling in de ruimte verwacht in 2024

Er heeft – voor zover bekend – nog niemand seks gehad in de ruimte. Toch worden er wel al plannen gemaakt voor de eerste bevalling buiten de dampkring. In 2024 moet dat gaan gebeuren, zo luidt de ambitie van SpaceLife Origin.

Mission Cradle, zoals SpaceLife Origin het noemt, is het derde project dat gepland staat voor het komende decennium. Eerder mikt de organisatie op ‘Mission Ark’ (2020) en ‘Mission Lotus’ (2021).







Die drie missies klinken als sciencefiction in de oren. Bij Mission Ark zullen sperma- en eicellen in een satelliet rondom de aarde worden geplaatst en bestudeerd. Tijdens Mission Lotus moet de bevruchting tussen de ei- en spermacellen gaan plaatsvinden. Mission Cradle, aka de bevalling, is daarop het logische vervolg.

Enorme (baby)stap

“Een kleine stap voor een baby, maar een enorme babystap voor de mensheid”, zegt Egbert Edelbroek, Chief Innovation Officer bij SpaceLife Origin tegen Scientias.nl. “Het gaat niet zo goed met de aarde. Zo verschijnt de laatste tijd het ene na het andere rapport dat aangeeft dat we te weinig doen om klimaatverandering af te remmen. Dat kan betekenen dat we op relatief korte termijn niet meer op aarde kunnen leven. We moeten wel aan een plan B werken.”

Met plan B verwijst Edelbroek naar de ambitie om bijvoorbeeld Mars te gaan bevolken. “Maar het liefst wil je natuurlijk dat die buitenaardse nederzettingen onafhankelijk van de aarde kunnen gedijen en groeien, wat betekent dat we ons dus ook aldaar moeten kunnen voortplanten.”

