BIZAR. Vrouw lost misdaad op met behulp van Tinder

Tinder kan blijkbaar niet alleen helpen om overdosissen geilheid uit het lijf te krijgen, maar ook om misdaden op te lossen. Dat lukte toch een Britse vrouw door zowel met de dader als het slachtoffer van een diefstal te matchen.

Men zegt weleens ” ’t is een kleine wereld”, en in dit geval kan je daar zeker ook van spreken. Het begon vorige week, toen een zekere Emily (18) op Tinder met twee mannen aan de praat raakte. Eén van haar matches, Drew (19), poseerde met een blikje LaCroix – een duur watermerk – waarop Emily stuurde ‘LaCroix rocks’. De man in kwestie vertelde haar dat hij een karton blikjes (ter waarde van ongeveer 20 euro) van La Croix op straat had gevonden en meegenomen.”







Dat deed bij Emily een belletje rinkelen. Eerder die dag had ze namelijk al met een andere match, Raymond (niet van het Groenewoud), gestuurd en die had haar gezegd dat z’n blikjes gestolen waren toen hij ze even op straat liet staan.

IM TALKING TO A GUY WHO GOT HIS LACROIX STOLEN, AND THE GUY WHO STOLE HIS LACROIX. CAN YOU BELIEVE THIS pic.twitter.com/QaZLQAz82q — Emily Cochran (@holycacamole) 18 décembre 2018

De link was snel gelegd

Emily legde meteen de link tussen de twee verhalen en liet het beide partijen weten. “Eerst konden ze me niet geloven omdat het te gek klonk om waar te zijn”, vertelde ze aan het magzine Bustle. Daarop gaf de Amerikaanse beide mannen mekaars nummer zodat ze konden afspreken om de blikjes water opnieuw van eigenaar te doen wisselen. Volgens Emily is het tussen beide mannen zelfs tot een ‘bromance’ gekomen.

Verhaal ging viraal

Nadat de jonge Amerikaanse haar onwaarschijnlijke verhaal op Twitter deelde, deed het al snel de ronde. Ondertussen staat de teller van retweets al op 66.000. “Ik ben verbaasd dat dit zo groot werd, de jongens ook”, reageert ze. “We zijn een groepschat gestart, en we gingen allen uit de bol.”

“Klanten in de Starbucks waar ik werk, maakten me die dag gewaar van de populariteit van m’n verhaal. Daar stond m’n naam – trending op Twitter – maar ik stond nerveus koffies te prepareren.”