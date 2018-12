VS waarschuwen voor risico op aanslag in Barcelona

De Amerikaanse autoriteiten waarschuwen voor een mogelijke aanslag in het centrum van Barcelona in de eindejaarsperiode. De Spaanse stad werd in 2017 nog het slachtoffer van een aanslag, toen op 17 augustus van dat jaar een 22-jarige dader op de Ramblas met een bestelwagen op voorbijgangers inreed. Enkele uren later volgde een tweede aanslag in de badstad Cambrils. Alles samen kwamen toen zestien mensen om het leven. “Spanje: leg tijdens kerst en Nieuwjaar verhoogde waakzaamheid aan de dag in zones rond de Ramblas in Barcelona waar voertuigen, met inbegrip van bussen, circuleren. Terroristen kunnen er zonder of met beperkte waarschuwing een aanslag plegen op toeristische plaatsen, verkeersknooppunten en andere openbare ruimten”, twitterde de dienst consulaire zaken van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken gisteren.

De Catalaanse minister van Binnenlandse Zaken, Miquel Buch, liet inmiddels weten dat de politie de dreiging onderzoekt. Volgens de krant El Pais zijn de ordediensten op zoek naar een 30-jarige man van Marokkaanse origine met een busrijbewijs. De krant El Periodico de Catalunya meldt dan weer dat de regionale politie in een interne nota spreekt over het risico op een aanslag met een bus in Barcelona.







Het Franse persagentschap AFP kreeg van de politie geen bevestiging van deze feiten, maar de ordediensten zouden wel hebben toegegeven dat er extra veiligheidsmaatregelen werden afgekondigd op drukbezochte plaatsen. Een woordvoerder van het Spaanse ministerie van Binnenlandse Zaken verklaarde dat het niveau van de terreurdreiging gehandhaafd blijft op 4 (op een schaal van 5), maar dat er sinds 11 december verscherpte veiligheidsmaatregelen gelden als gevolg van de eindejaarsperiode.

Bron: Belga