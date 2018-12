Tsunami Indonesië – Balans van tsunami loopt op tot 281

De balans van de tsunami in Indonesië, die volgde op een vulkaanuitbarsting, is opgelopen tot 281 doden en ruim 1.000 gewonden. Dat zegt het nationaal agentschap voor rampenbeheer. “Het aantal slachtoffers gaat blijven oplopen, alsook de schade”, zei Sutopo Purwo Nugroho, woordvoerder van het agentschap. Hij zegt dat 57 personen nog vermist zijn. In een vorige balans was sprake van 222 doden.

De tsunami sloeg zaterdag plots toe aan de kusten van eilanden Java en Sumatra. De vulkaan die uitbarstte, is de ‘Anak Krakatau’, het ‘kind’ van de legendarische Krakatau-vulkaan.

Teams met graafmachines en ander zwaar materieel probeerden maandag het puin te ruimen, op zoek naar overlevenden. Experts waarschuwen voor nieuwe dodelijke golven ten gevolge van vulkanische activiteit. De autoriteiten zijn ongerust dat de dodentol nog zal oplopen.

Bron: Belga