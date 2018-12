Terugval uitzendarbeid blijft duren

In november is het aantal gepresteerde uren uitzendarbeid in ons land opnieuw gedaald, deze keer met -0,89 procent. Daarmee gaat de daling van de voorbije maanden voort, zo blijkt uit cijfers van sectorfederatie Federgon. Dit jaar is de trend na vijf jaar van groei in de uitzendsector aan het keren. Dat is een signaal dat de economie vertraagt, want de uitzendsector geldt als een barometer voor de economie. Maar daarnaast speelt ook de krapte op de arbeidsmarkt mee. Bedrijven krijgen hun vacatures niet meer zo gemakkelijk ingevuld, zo stelde de Nationale Bank vorige week al vast.

